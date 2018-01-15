Сатторов: в Узбекистане сложилась традиция модной индустрии

Модельер Хуршед Сатторов рассказал, что его работы в Кувейте принимали за узбекские, хотя это были таджикские элементы одежды

О том, что его вдохновляет в традиционной культуре, известный таджикский модельер Хуршед Сатторов рассказал Sputnik Таджикистан.

По словам дизайнера, национальную таджикскую одежду производят вручную.

"В Таджикистане каждая вторая женщина, кроме того, что она красивая, владеет мастерством вышивки. Вся моя коллекция, которая изготавливается полностью вручную, производится такими женщинами", — сказал Хуршед Сатторов Sputnik Таджикистан.

Модельер объяснил, что таджикская одежда везде вызывает положительный отклик, потому что в нее вложено очень много труда.

"В одежде таджикского народа отражена целая философия. В рисунках и цвете запечатлены солнце, луна, вселенная, дерево счастья. Очень большую историю имеет национальная вышивка. Это дает большие возможности любому дизайнеру", — сказал Хуршед Сатторов.

Он отметил, что многие европейские и российские мастера используют ткани и орнаменты таджикской культуры.

Дизайнер таджикской одежды часто привозит свои коллекции в соседний Узбекистан. По его словам, в Узбекистане уже сложилась традиция модной индустрии, и в Ташкенте демонстрируется узбекская и таджикская одежда, которую каждый раз видят европейские и другие гости показов.

Модельер рассказал, что его работы в Кувейте принимали за узбекские, но это были таджикские элементы одежды, которые близки узбекским мастерам и узбекскому народу.

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