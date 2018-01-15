Холмурадов: главная задача, чтобы туристы оставляли у нас больше денег

По словам заместителя премьер-министра, туризм одна из ключевых отраслей Узбекистана, требующая больших вложений, в том числе иностранных.
"Эта отрасль при минимальных вложениях государства может приносить существенные доходы. Но сейчас есть ряд проблем, в частности, наша инфраструктура пока не отвечает всем современным требованиям, а некоторые красивые и интересные, но труднодоступные места страны пока остаются малопосещаемыми", — отметил Холмурадов.
Он добавил, что с экономической точки зрения Узбекистан заинтересован в том, чтобы туристы оставляли в стране больше денег, то есть имели возможность разнообразно и комфортно отдохнуть.
По данным статистики, за первую половину 2017 года Узбекистан посетили около 1,1 миллиона иностранных туристов, что почти на 18% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Продвижение туристического потенциала стало одной из главных задач, которую поставил перед правительством президент страны Шавкат Мирзиёев. Рекреационные возможности республики будут продвигаться по разным каналам, в том числе при участии мировых знаменитостей, а главам дипломатических миссий за рубежом и сотрудникам посольства теперь необходимо активнее информировать граждан других стран о туристических возможностях Узбекистана и налаживать связи в этом направлении.
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