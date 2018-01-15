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Заместитель премьер-министра Узбекистана Сухроб Холмурадов
© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров

Холмурадов: главная задача, чтобы туристы оставляли у нас больше денег

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Вице-премьер Сухроб Холмурадов заявил о необходимости иностранных инвестиций в сфере туризма, что принесет пользу и узбекской казне, и самим гостям республики, которые получат качественный отдых и инфраструктуру

По словам заместителя премьер-министра, туризм одна из ключевых отраслей Узбекистана, требующая больших вложений, в том числе иностранных.

"Эта отрасль при минимальных вложениях государства может приносить существенные доходы. Но сейчас есть ряд проблем, в частности, наша инфраструктура пока не отвечает всем современным требованиям, а некоторые красивые и интересные, но труднодоступные места страны пока остаются малопосещаемыми", — отметил Холмурадов.

Он добавил, что с экономической точки зрения Узбекистан заинтересован в том, чтобы туристы оставляли в стране больше денег, то есть имели возможность разнообразно и комфортно отдохнуть.

Турист из Узбекистана на горе Эльбрус
© uznews.uz
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"Сейчас туристы в основном посещают древние города — Самарканд, Хиву, смотрят памятники. Если днем они чем-то заняты, то вечерний досуг пока у нас не так развит. А именно вечером туристы больше всего тратят. Мы работаем над улучшением инвестклимата, чтобы иностранные инвесторы поверили в наш курс, и тогда они сами будут вкладываться в отдаленные регионы и инфраструктуру", — заключил вице-премьер.

По данным статистики, за первую половину 2017 года Узбекистан посетили около 1,1 миллиона иностранных туристов, что почти на 18% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Продвижение туристического потенциала стало одной из главных задач, которую поставил перед правительством президент страны Шавкат Мирзиёев. Рекреационные возможности республики будут продвигаться по разным каналам, в том числе при участии мировых знаменитостей, а главам дипломатических миссий за рубежом и сотрудникам посольства теперь необходимо активнее информировать граждан других стран о туристических возможностях Узбекистана и налаживать связи в этом направлении.

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Теги:
Государственный комитет по туризму, Правительство Узбекистана, Узбекистан, Туризм, Инвестиции



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