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Пресс-конференция министра иностранных дел РФ С. Лаврова
© Sputnik/ Григорий Сысоев

Лавров: мы приветствуем активность Узбекистана в СНГ и ШОС

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Тема:
Узбекско-российские отношения (16)
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Узбекистан развивают свои отношения в границах статуса союзников

Российский министр напомнил, что двусторонние отношения межу Россией и Узбекистаном успешно складываются многие годы, а после смены руководства страны они стали еще более интенсивными. В качестве примера он привел государственный визит Шавката Мирзиёева в Москву, который состоялся весной 2017 года. Тогда стороны подписали внушительный пакет документов и договорились о сотрудничестве в основных отраслях.

Отметил министр и активность Ташкента на международных площадках.

"В последний год Узбекистан стал более активно участвовать в многосторонних мероприятиях, особенно в рамках Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. Мы приветствуем такой подход", — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва надеется на дальнейшее развитие отношений с Ташкентом.

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Тема:
Узбекско-российские отношения (16)
Теги:
МИД РФ, Сергей Лавров, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Россия, Международная политика



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