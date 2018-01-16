Абдухакимов: госрегулирование цен на номера в гостиницах неприемлемо

Глава Госкомтуризма республики Азиз Абдухакимов заявил, что в турбизнесе не планируется вводить государственное регулирование цен на номера в гостиницах, предпочтение отдается рыночным механизмам

Одна из главных проблем современного туристического бизнеса в стране — высокая стоимость проживания.

Как отмечают многие иностранные туристы, цена недельного проживания в Узбекистане обходится дороже, нежели в сопоставимых по классу отелях в Турции, Таиланде и Индии. Поэтому многие путешественники выбирают эти во многих отношениях более привлекательные для туристического отдыха страны.

"Цены в гостиницах у нас пока остаются высокими. Это связано с тем, что в высокий сезон они заполнены до предела. Мы считаем, что в данном случае государственное регулирование или административное вмешательство госорганов неприемлемо. Поэтому мы создали дополнительные налоговые льготы для того, чтобы было введено большое количество дополнительных гостиничных номеров", — отметил глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

По его мнению, в результате появления большего числа игроков на рынке и обострения естественной конкуренции цены снизятся. Здесь должен работать не административный метод, а рыночный механизм, заметил он.

С другой стороны, практика государственного регулирования цен имеет свои положительные примеры.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Госкомтуризма Узбекистана работает над снижением цен на авиаперелеты

Так, например, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о государственном регулировании цен на номера в гостиницах в период чемпионата мира по футболу в 2018 году, что позволило не допустить спекуляций в этом вопросе.

Напомним, что в прошлом году в стране было создано 101 средство размещения с общим номерным фондом 1355 мест.

Количество туристов, посетивших Узбекистан, превысило 2,5 миллиона человек и увеличилось на 24,3% по сравнению с 2016 годом. Экспорт туристических услуг увеличился на 24% — до полутора миллиардов долларов.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.