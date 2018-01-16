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Глава Государственного комитета по туризму Азиз Абдухакимов
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Абдухакимов: госрегулирование цен на номера в гостиницах неприемлемо

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Глава Госкомтуризма республики Азиз Абдухакимов заявил, что в турбизнесе не планируется вводить государственное регулирование цен на номера в гостиницах, предпочтение отдается рыночным механизмам

Одна из главных проблем современного туристического бизнеса в стране — высокая стоимость проживания.

Как отмечают многие иностранные туристы, цена недельного проживания в Узбекистане обходится дороже, нежели в сопоставимых по классу отелях в Турции, Таиланде и Индии. Поэтому многие путешественники выбирают эти во многих отношениях более привлекательные для туристического отдыха страны.

"Цены в гостиницах у нас пока остаются высокими. Это связано с тем, что в высокий сезон они заполнены до предела. Мы считаем, что в данном случае государственное регулирование или административное вмешательство госорганов неприемлемо. Поэтому мы создали дополнительные налоговые льготы для того, чтобы было введено большое количество дополнительных гостиничных номеров", — отметил глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.

По его мнению, в результате появления большего числа игроков на рынке и обострения естественной конкуренции цены снизятся. Здесь должен работать не административный метод, а рыночный механизм, заметил он.

С другой стороны, практика государственного регулирования цен имеет свои положительные примеры.

Госкомтуризм Узбекистана работает над снижением цен на авиаперелеты
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Госкомтуризма Узбекистана работает над снижением цен на авиаперелеты
Так, например, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о государственном регулировании цен на номера в гостиницах в период чемпионата мира по футболу в 2018 году, что позволило не допустить спекуляций в этом вопросе.

Напомним, что в прошлом году в стране было создано 101 средство размещения с общим номерным фондом 1355 мест.

Количество туристов, посетивших Узбекистан, превысило 2,5 миллиона человек и увеличилось на 24,3% по сравнению с 2016 годом. Экспорт туристических услуг увеличился на 24% — до полутора миллиардов долларов.

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Теги:
Узбекистан, Туризм



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    В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Кыргызстане пострадали четыре человека, в том числе двое граждан России.

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