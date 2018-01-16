Абдухакимов: госрегулирование цен на номера в гостиницах неприемлемо

Одна из главных проблем современного туристического бизнеса в стране — высокая стоимость проживания.
Как отмечают многие иностранные туристы, цена недельного проживания в Узбекистане обходится дороже, нежели в сопоставимых по классу отелях в Турции, Таиланде и Индии. Поэтому многие путешественники выбирают эти во многих отношениях более привлекательные для туристического отдыха страны.
По его мнению, в результате появления большего числа игроков на рынке и обострения естественной конкуренции цены снизятся. Здесь должен работать не административный метод, а рыночный механизм, заметил он.
С другой стороны, практика государственного регулирования цен имеет свои положительные примеры.
Напомним, что в прошлом году в стране было создано 101 средство размещения с общим номерным фондом 1355 мест.
Количество туристов, посетивших Узбекистан, превысило 2,5 миллиона человек и увеличилось на 24,3% по сравнению с 2016 годом. Экспорт туристических услуг увеличился на 24% — до полутора миллиардов долларов.
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