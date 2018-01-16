Арифджанова: туристы в Узбекистане первым делом покупают тюбетейки

Куратор выставки "Тюбетейка" в Москве пояснила, откуда появилось такое название, и рассказала об участниках проекта

"Тюбетейка — это атрибут, объединяющий все наши народы: узбекский, таджикский, кыргызский, туркменский, чеченский, грузинский и многие другие. Еще тюбетейка для меня — главный сувенир, который все туристы, приезжая в ту или иную страну, покупают в первую очередь. Мы долго думали, как назвать выставку, и в итоге дали ей вот такое объединяющее название", — рассказала Sputnik Арифджанова.

Sputnik Объединяющая "Тюбетейка" 14

Помимо выставки-продажи различных национальных изделий, книг и традиционных угощений, гостей ждет обширная культурная программа, в которую войдут концерты, кинопоказы, презентации модных коллекций, круглые столы, лекции, кулинарные мастер-классы и дегустации.





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На выставке представлено культурно-художественное и историческое наследие Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана и разных регионов России.