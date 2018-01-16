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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Sputnik/ Григорий Сысоев

Лавров: евразийский проект России объединит все страны континента

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Об отношениях стран Центральной Азии с внешними партнерами рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров

Вашингтон может злоупотребить партнерством в формате "C5+1", в который входят США, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.

По словам главы МИД РФ, американцы хотят включить центральноазиатские республики в свой проект Большой Центральной Азии.

Этот проект нацелен на разрыв отношений ЦА и России, добавил министр, передает Sputnik Таджикистан.

"Суть в том, чтобы развернуть активность Центральной Азии на юг, без участия Российской Федерации", — сказал Сергей Лавров.

Пресс-конференция министра иностранных дел РФ С. Лаврова
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Лавров: мы приветствуем активность Узбекистана в СНГ и ШОС
Министр иностранных дел РФ объяснил, что Россия не против того, чтобы страны ЦА имели отношения с разными партнерами, только не в ущерб существующим договоренностям.

Сергей Лавров подчеркнул, что большой евразийский проект России нацелен на объединение всего континента Евразии, который позволит постепенно вовлечь все страны во взаимовыгодное партнерство.

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Теги:
Евразия, сотрудничество, Сергей Лавров, Узбекистан, Россия



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