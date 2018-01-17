Холмурадов: внутренний туризм подтолкнет отрасль

"Сегодня доля туризма в ВВП нашей республики — 2%… В то время как в других странах доходит до 10%", — сказал Холмурадов.

Как отметил чиновник, развитие внутреннего туризма позволит увеличить долю дохода от этой сферы в ВВП страны.

"В ближайшие годы сможем довести эту цифру до 5% валового продукта", — добавил он.

При этом стоит задача сделать туризм круглогодичным — сейчас туризм в Узбекистане является сезонным и около полугода бизнес стоит незанятым. Активная реализация программ внутреннего туризма позволит предпринимателям иметь выгоду в течение всего года, рассказал Холмурадов.

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