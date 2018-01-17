Отамуратов: обсуждать законопроекты надо с народом, а не с партийцами

Председатель политического совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Сарвар Отамуратов рассказал о текущих и грядущих преобразованиях в законотворческой деятельности Узбекистана

По мнению парламентария, в законотворчестве еще остается ряд проблем, которые в последнее время начинают активно решаться на системном уровне.

В частности, по словам Отамуратова, не на достаточном уровне находится процедура обоснования тех или иных законодательных актов. Для проведения качественной оценки инициатив создан отдельный научно-исследовательский совет, который будет помогать в аналитической работе над законодательными актами.

Еще одна проблема, по словам парламентария, — это пока не слишком широкое обсуждение законопроектов с населением.

"Зачастую парламентские фракции обсуждают те или иные инициативы со своими кенгашами и своими же однопартийцами. Нужен более широкий подход с привлечением электората", — пояснил представитель "Миллий тикланиш".

Одним из инструментов всенародного обсуждения он назвал общественные порталы, на которых люди могут оставлять свои комментарии и тем самым непосредственно влиять на законодательный процесс, помогая депутатам принимать взвешенные и компромиссные решения в интересах большинства.

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