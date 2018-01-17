Мендкович: отменой виз Ташкент и Душанбе решат главную проблему

"Поскольку Узбекистан — это региональный центр крупной железнодорожной сети, разморозка и улучшение отношений с соседями делают его важным логистическим узлом для транспортировки грузов в Казахстан и Россию".
"Но такой поток возможен, в том числе в рамках религиозного туризма — например, совершения малого хаджа", — сказал Мендкович.
В целом же, как отметил Мендкович, отмена виз поспособствует укреплению связей в регионе, упрощению транзита грузов и росту доходов от туризма в обеих странах.
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