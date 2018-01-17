Мендкович: отменой виз Ташкент и Душанбе решат главную проблему

Ташкент и Душанбе выиграют от отмены визового режима между странами, прокомментировал Sputnik Узбекистан предстоящее подписание соответствующего договора глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

"Поскольку Узбекистан — это региональный центр крупной железнодорожной сети, разморозка и улучшение отношений с соседями делают его важным логистическим узлом для транспортировки грузов в Казахстан и Россию".

Заявленный туристический поток в 150-200 тысяч туристов в год эксперт назвал очень оптимистичной, но достижимой цифрой.

"Но такой поток возможен, в том числе в рамках религиозного туризма — например, совершения малого хаджа", — сказал Мендкович.

В целом же, как отметил Мендкович, отмена виз поспособствует укреплению связей в регионе, упрощению транзита грузов и росту доходов от туризма в обеих странах.

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