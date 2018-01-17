Сафаев: узбекские производители поддерживают вступление страны в ВТО

Первый зампред сената Олий Мажлиса Садык Сафаев заявил о планах Узбекистана в 2018 году возобновить переговоры по вступлению страны во Всемирную торговую организацию

По словам сенатора, в республике идет активная работа по улучшению инвестиционного климата, а также по развитию международного экономического сотрудничества. Одно из направлений этой деятельности — процесс присоединения Узбекистана к ВТО.

"У нас есть разные мнения на этот счет. Например, представители экономической теории полагают, что вступление в ВТО окажет негативное влияние на узбекских производителей, в то время как сами эти производители, которые работают в реальном секторе экономики, напротив, настроены положительно и считают этот шаг необходимым и полезным", — отметил Сафаев.

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Он добавил, что в 2018 году Узбекистан продолжит переговоры в этом направлении, а уже сейчас ведет работу по приведению законодательной и технической базы республики в соответствие с мировыми стандартами.

В настоящее время в ВТО состоят 164 страны. Российская Федерация вступила во Всемирную торговую организацию в 2012 году. Из стран Центральной Азии к ВТО пока не присоединились только Узбекистан и Туркменистан, при этом вместе с Беларусью и Азербайджаном РУ входит в число стран-наблюдателей.

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