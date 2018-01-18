Кизима об иранской "ядерной сделке": Трамп добавляет "бензин в костер"

Об иранской "ядерной сделке" с США, Россией и странами Европы рассказал заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь, доктор политических наук профессор Сергей Кизима

Американская истерика вокруг иранской ядерной программы продолжается. Дональд Трамп потребовал, чтобы в срок до 120 дней в соглашение были внесены изменения, отвечающие целям его администрации.

Заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь Сергей Кизима считает, что международному сообществу удалось поставить под контроль иранскую ядерную программу, меры давления на Иран были предприняты беспрецедентные, давление увенчалось успехом. Но теперь США нарушают существующие соглашения.

© Sputnik/ Радик Амиров Ближневосточный ответ Трампа

"Зачем будить спящую собаку? Зачем создавать проблемы на пустом месте?", — задался вопросом Кизима в эфире радио Sputnik Беларусь

Эксперт также заметил, что США дестабилизируют обстановку на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, США сейчас могут одним махом испортить отношения с исламским миром, а это практически каждый четвертый житель планеты.

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