Холодков: Евросоюз готовится к торговой войне с Китаем и Россией

В беседе на радио Sputnik Молдова он отметил, что ЕС готовится к новым торговым войнам с Китаем и Россией.

"Этот закон устанавливает новые правила определения демпинга цен и направлен против Китая и России. Такая норма дает Еврокомиссии инструмент, который позволит вводить заградительные пошлины. Мир ждут новые торговые войны", — сказал Холодков.

Он отметил, что при этом главной "жертвой" нового антидемпингового законодательства ЕС станет Китай — именно с этой страной Брюссель стремится снизить дисбаланс во внешней торговле, который у ЕС за последние пять лет составляет порядка 150 миллиардов долларов.

А следующим объектом торговой войны ЕС станет Россия.

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