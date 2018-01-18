Гаспарян: США продемонстрировали Назарбаеву разные стимулы в политике

"Главной задачей Трампа была и остается — "make America great again", особенно в части экономики, и за год пребывания на посту президент США значительно в этом преуспел. Одним только саудитам он продал оружия на гигантскую сумму. По этому же принципу строятся отношения и с другими странами, в том числе с Казахстаном. Вообще, в политике иногда прибегают к различным стимулам, и не всегда это жесты доброй воли, скорее наоборот, что и было продемонстрировано Казахстану накануне официального визита Назарбаева в США", — сказал Гаспарян Sputnik Беларусь, отвечая на вопрос о том, связаны ли договоренности о поставках в Казахстан американской продукции на 2,5 миллиарда долларов с недавним арестом казахстанских зарубежных активов.

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