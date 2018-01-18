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Иманкулов: мы не исключаем ни одну из версий пожара в автобусе

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (9)
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Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов рассказал о ЧП на трассе Самара - Шымкент и о ходе расследования трагедии

По его словам, в результате пожара в автобусе погибли 52 человека, пятерым удалось спастись. На месте происшествия работают спасатели и следственная группа, ведется расследования причин трагедии, сообщает Sputnik Казахстан.

"Об окончательных причинах произошедшего рано говорить, но пока ни одна из версий не выдвинута в качестве основной и ни одна не опровергнута", — отметил официальный представитель КЧС республики.

Более 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане
Комитет по ЧС МВД Казахстана
Дверь в сгоревшем автобусе была заблокирована
В 10:30 по казахстанскому времени в Актюбинской области на 1068 километре автодороги Шымкент — Самара произошло возгорание пассажирского автобуса, в котором ехали граждане Узбекистана. Всего в салоне находились 57 человек, выжили только пятеро. Они получили незначительные травмы и ожоги и от госпитализации отказались.

На место трагедии уже вылетел борт МЧС Узбекистана со спасателями и медиками во главе с заместителями руководителей этих ведомств.

Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
© Sputnik/
Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (9)
Теги:
МВД Казахстана, Руслан Иманкулов, Узбекистан, Казахстан, Пожар



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