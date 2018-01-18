Иманкулов: мы не исключаем ни одну из версий пожара в автобусе

По его словам, в результате пожара в автобусе погибли 52 человека, пятерым удалось спастись. На месте происшествия работают спасатели и следственная группа, ведется расследования причин трагедии, сообщает Sputnik Казахстан.
"Об окончательных причинах произошедшего рано говорить, но пока ни одна из версий не выдвинута в качестве основной и ни одна не опровергнута", — отметил официальный представитель КЧС республики.
На место трагедии уже вылетел борт МЧС Узбекистана со спасателями и медиками во главе с заместителями руководителей этих ведомств.
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