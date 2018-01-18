Иманкулов: мы не исключаем ни одну из версий пожара в автобусе

Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов рассказал о ЧП на трассе Самара - Шымкент и о ходе расследования трагедии

По его словам, в результате пожара в автобусе погибли 52 человека, пятерым удалось спастись. На месте происшествия работают спасатели и следственная группа, ведется расследования причин трагедии, сообщает Sputnik Казахстан.

"Об окончательных причинах произошедшего рано говорить, но пока ни одна из версий не выдвинута в качестве основной и ни одна не опровергнута", — отметил официальный представитель КЧС республики.

Комитет по ЧС МВД Казахстана Дверь в сгоревшем автобусе была заблокирована

В 10:30 по казахстанскому времени в Актюбинской области на 1068 километре автодороги Шымкент — Самара произошло возгорание пассажирского автобуса, в котором ехали граждане Узбекистана. Всего в салоне находились 57 человек, выжили только пятеро. Они получили незначительные травмы и ожоги и от госпитализации отказались.

На место трагедии уже вылетел борт МЧС Узбекистана со спасателями и медиками во главе с заместителями руководителей этих ведомств.

© Sputnik/ Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.