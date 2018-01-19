Дизайнер Малика Шакирова: узбекские ткани используют бренды всего мира

В Узбекистане издревле существует способ плетения ткани вручную, который применяется до сих пор, пояснила Малика Шакирова.
"Бренды всего мира уже используют наши ткани, наши рисунки", — сказала она.
Дизайнер добавила, что каждый рисунок на ткани имеет свое значение и смысл. На выставку "Тюбетейка" в Москве она привезла чапаны из натурального шелка ручного плетения, которые можно носить как вместо пиджака, так и в качестве верхней одежды в относительно прохладную погоду.
Выставка "Тюбетейка" проходит в Москве 15-21 января.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.