Дизайнер Малика Шакирова: узбекские ткани используют бренды всего мира

Дизайнер из Ташкента рассказала Sputnik, чем удивляет москвичей на выставке "Тюбетейка"

В Узбекистане издревле существует способ плетения ткани вручную, который применяется до сих пор, пояснила Малика Шакирова.

"Бренды всего мира уже используют наши ткани, наши рисунки", — сказала она.

Дизайнер добавила, что каждый рисунок на ткани имеет свое значение и смысл. На выставку "Тюбетейка" в Москве она привезла чапаны из натурального шелка ручного плетения, которые можно носить как вместо пиджака, так и в качестве верхней одежды в относительно прохладную погоду.

Выставка "Тюбетейка" проходит в Москве 15-21 января.

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