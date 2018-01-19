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Дизайнер Малика Шакирова
Sputnik

Дизайнер Малика Шакирова: узбекские ткани используют бренды всего мира

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Дизайнер из Ташкента рассказала Sputnik, чем удивляет москвичей на выставке "Тюбетейка"

В Узбекистане издревле существует способ плетения ткани вручную, который применяется до сих пор, пояснила Малика Шакирова.

"Бренды всего мира уже используют наши ткани, наши рисунки", — сказала она.

Дизайнер добавила, что каждый рисунок на ткани имеет свое значение и смысл. На выставку "Тюбетейка" в Москве она привезла чапаны из натурального шелка ручного плетения, которые можно носить как вместо пиджака, так и в качестве верхней одежды в относительно прохладную погоду.

Выставка "Тюбетейка" проходит в Москве 15-21 января.

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Теги:
Москва, Ташкент, Узбекистан, Национальная культура, Мода



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