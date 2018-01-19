Шагайда: овощи и фрукты из Узбекистана будут востребованы в Прибалтике

Узбекистан в 2018 году намерен открыть "зеленый коридор" по поставкам овощей и фруктов в страны Балтии, это поможет сократить время и стоимость таможенного оформления поставок. Ташкент планирует подписать соответствующие соглашения уже к лету.

Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при президенте РФ, доктор экономических наук Наталья Шагайда рассказала в интервью Sputnik Литва , что Узбекистан хорошо проработал этот вопрос, в стране несколько лет занимались программой, направленной на расширение экспорта овощей и фруктов.

"Там создана специальная компания, которая этим будет заниматься. Консолидацию больших партий товара, выращенных в небольших хозяйствах, даже в хозяйствах населения, она обеспечит по одной технологии", — объяснила эксперт.

Как отметила Шагайда, поставки по "зеленому коридору" окажутся востребованными в Прибалтике, потому что узбекские овощи ранние и очень вкусные.

"Если где-то уже в апреле будут поступать овощи закрытого грунта, я бы сказала, не столько закрытого, сколько прикрытого грунта, они все равно очень вкусные, поэтому, конечно же, на них будет спрос на рынке", — заверила она.

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