Тургумбаев: в салоне сгоревшего автобуса было много багажа

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о причинах пожара в автобусе, жертвами которого стали 52 человека

"Пожар начался в салоне автобуса, вначале пошел едкий дым, из-за чего многие получили отравление. Это, наверное, первая причина, почему многие не спаслись и погибли. Второе, когда открылась дверь, был доступ к кислороду, и фактически автобус вспыхнул изнутри, что не дало возможность выйти из салона", — сообщил Тургумбаев Sputnik Казахстан.

Также замминистра заявил о том, что в салоне двухэтажного пассажирского транспорта было много багажа.

Трагедия произошла 18 января в 10:30 в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай. Из 57 человек, находившихся в горящем автобусе, спастись удалось только пятерым. Погибли 52 человека, все они — граждане Узбекистана.

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