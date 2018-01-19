Коротченко: Китай построит военный комиссариат у границ Таджикистана

Китай строит военную базу в афганской провинции Бадахшан. Для строительства и функционирования новой военной базы на северо-востоке Афганистана китайская сторона намерена предоставить все необходимое, включая оружие.

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Подобная инициатива объясняется прежде всего возросшей активностью боевиков вдоль таджикско-афганской границы, протяженность которой составляет около 1400 километров.

По словам эксперта, Афганистан — крупнейший источник терроризма в Центральной Азии.

На территории этой страны есть тренировочные лагеря террористов, направленные на ситуацию внутри Китая, пояснил аналитик. "Пекин пришел к выводу, что его пассивное поведение — это удар по собственным национальным интересам. Именно поэтому Китай взял курс на присутствие в Афганистане в тех или иных форматах, включая военные", — сказал Игорь Коротченко Sputnik Таджикистан.

Эксперт отметил, что Китай хочет предупредить различные угрозы, исходящие от Афганистана, не только уйгурский сепаратизм.

Таджикистан и Китай в равной степени заинтересованы в снижении террористической угрозы на афганском направлении, поэтому еще осенью 2016 года подписали соглашение об укреплении таджикско-афганской границы, отмечает аналитик Александр Хроленко.

Тогда иранские средства массовой информации со ссылкой на командующего Пограничными войсками Таджикистана Саймумина Ятимова сообщили, что Китай построит в приграничных районах Таджикистана три военных комиссариата, четыре воинских части, четыре штаб-квартиры и тренировочную базу для пограничных войск.

Кроме того, Пекин опасается, что китайские уйгуры, состоящие ныне в рядах афганских террористов, могут вернуться домой и стать проблемой для властей КНР.

На афганской территории в высокогорном Ваханском коридоре, который граничит с Таджикистаном, Китаем и Пакистаном, с 2012 года уже действует китайская Народная вооруженная полиция (аналог Нацгвардии).

Китайцы уничтожали там ячейки Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ) и прочие сепаратистские или религиозно-экстремистские группировки.

"Антитеррористический закон КНР" позволяет в случае возникновения угрозы национальной безопасности ввести войска на территорию сопредельных государств — для всесторонней помощи в борьбе с терроризмом.

Фактически Китай пытается перетягивать на себя функции ОДКБ, как главного защитника региона. И он становится очень важным партнером почти для всех государств ЦА, которые ощущают угрозу со стороны своих южных границ, поясняет эксперт Андрей Серенко.

По его словам, если в Афганистане только собираются строить военную базу, то в РТ одна из погранзастав уже полностью финансируется Пекином, а личный состав военных обучается китайскими инструкторами.

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