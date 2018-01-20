Пикин: отношение ЕС к "Турецкому потоку" пока отрицательное

У строителей газопровода "Турецкий поток" трудностей нет, он возводится с опережением графика, и первая нитка будет введена раньше срока, рассказал эксперт Сергей Пикин

В эфире радио Sputnik директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что с российской стороны сейчас уже все проложено, и, условно говоря, мяч находится на стороне турецких партнеров.

"По поводу прокладки первой нитки никаких вопросов нет. Однако до сих пор остаются вопросы по поводу второй нитки со стороны Европейского союза. Пока оно не определено или даже отрицательное", — отметил он.

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