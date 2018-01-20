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Павел Сюткин
Sputnik / Кирилл Каллиников

Сюткин: Россия пытается развивать гастротуризм

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Само по себе присоединение России к списку нематериальных культурных ценностей не дает каких-то преимуществ или финансового обогащения, однако это поможет развить гастротуризм, уверен историк кулинарии Павел Сюткин

Плов Самаркандский
© Flickr/ Robert Wilson
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В эфире радио Sputnik Сюткин отметил, что в рамках ЮНЕСКО подписана конвенция о сохранении нематериального культурного наследия. То есть каждая страна находит у себя технологии, церемонию, которая уникальна, подчеркивает быт, привычки.

"Россия пока не присоединилась к конвенции. Однако она могла бы представить в качестве культурного наследия Масленицу с традицией приготовления и поедания блинов, засолку капусты. Еще один артефакт — это русская печь", — говорит он.

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Теги:
Россия



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