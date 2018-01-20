Сюткин: Россия пытается развивать гастротуризм

Само по себе присоединение России к списку нематериальных культурных ценностей не дает каких-то преимуществ или финансового обогащения, однако это поможет развить гастротуризм, уверен историк кулинарии Павел Сюткин

В эфире радио Sputnik Сюткин отметил, что в рамках ЮНЕСКО подписана конвенция о сохранении нематериального культурного наследия. То есть каждая страна находит у себя технологии, церемонию, которая уникальна, подчеркивает быт, привычки.

"Россия пока не присоединилась к конвенции. Однако она могла бы представить в качестве культурного наследия Масленицу с традицией приготовления и поедания блинов, засолку капусты. Еще один артефакт — это русская печь", — говорит он.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.