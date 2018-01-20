Ключников: мы наблюдаем обострение подростковой агрессии

В эфире Sputnik Беларусь Ключников заявил, что ранее подобные случаи редко доходили до прессы и общественности, а сейчас стали говорить об этом.
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.
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