Ключников: мы наблюдаем обострение подростковой агрессии

В эфире Sputnik Беларусь Ключников заявил, что ранее подобные случаи редко доходили до прессы и общественности, а сейчас стали говорить об этом.

© Sputnik/ Алексей Куденко В Казахстане родители школьника избили учительницу после его жалоб

"Когда такие случае бурно обсуждаются в обществе, то это влияет на повторяемость событий. Подростки могут желать снискать подобные лавры. Они начинают думать, что таким способом можно выплеснуть обиду на сверстников и учителей", — отметил эксперт.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.

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