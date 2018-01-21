Степанян: наследный принц Саудовской Аравии – это новый Горбачев

В эфире радио Sputnik эксперт прокомментировал нововведения, которые происходят в настоящее время в государстве.

"Он арестовал всех наследных принцев-консерваторов, которые могли сопротивляться, уволил священников экстремистского толка. В стране начали снимать запреты, касающиеся женщин. Им разрешили водить машины, присутствовать на массовых мероприятиях, смотреть кино. В общем, начало многообещающее. ОДнако к чему это все приведет, покажет время", — заявил Араик Степанян.

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