Садыхов: Ближний Восток всегда был объектом интересов ведущих держав

Радио
Получить короткую ссылку
13 0 0
Политолог Фикрет Садыхов рассказал о возможном сценарии развития событий в Сирии
США не оставят попытки контролировать происходящее в Сирии, но теперь сделают ставку на курдов, что еще больше обострит отношения американцев с Турцией, считает политолог.
"Ближний Восток всегда был объектом интересов ведущих мировых держав", — сказал Фикрет Садыхов Sputnik Азербайджан.
Он обратил внимание на то, что Турция уже наносит удары по курдам в Сирии.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.