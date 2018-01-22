Садыхов: Ближний Восток всегда был объектом интересов ведущих держав

Политолог Фикрет Садыхов рассказал о возможном сценарии развития событий в Сирии

США не оставят попытки контролировать происходящее в Сирии, но теперь сделают ставку на курдов, что еще больше обострит отношения американцев с Турцией, считает политолог.

"Ближний Восток всегда был объектом интересов ведущих мировых держав", — сказал Фикрет Садыхов Sputnik Азербайджан.

Он обратил внимание на то, что Турция уже наносит удары по курдам в Сирии.

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