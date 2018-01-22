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Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич
Sputnik

Межевич: Астана может стать площадкой для решения конфликта на Украине

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Директор Института прибалтийских исследований, политический эксперт, профессор Николай Межевич комментирует казахстанскую инициативу о смене минской переговорной площадки по Донбассу

Постоянный представитель Казахстана в ООН Кайрат Умаров заявил о том, что Астана может стать новым местом для переговоров по мирному урегулированию на востоке Украины.

Известный российский политический эксперт, профессор Николай Межевич прокомментировал радио Sputnik Беларусь заявление казахстанской стороны.

"Если говорить о географическом перенесении "старого" формата, то у меня нет никаких оснований предполагать, что формат, который не очень работает в Минске, почему-то заработает в Астане.

Если же речь идет об изменении формата, то никогда, ни в каком формате, Россия не пойдет на ревизию тех положений, которые записаны в Минске, а именно: Россия не является стороной конфликта", — констатирует эксперт.

По мнению собеседника Sputnik, единственным смыслом подобного перенесения может быть включение в переговоры США на более высоком уровне, нежели уровень Волкера, и с иной точкой зрения, которая в Вашингтоне также имеет место. 

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Теги:
переговоры, Конфликт, Астана, Украина, Казахстан



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