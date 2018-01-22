Шагайда: узбекские помидоры — вне конкуренции

Узбекские помидоры — это отдельный вид овощей, с которым не могут конкурировать овощи, круглогодично присутствующие на прилавках, заявила экономист Наталья Шагайда

В эфире Sputnik Беларусь она пояснила, что из-за транспортировки узбекские помидоры не будут дешевыми, однако если у потребителя будет такая возможность, то выбирать следует только их.

"Опыт Узбекистана интересен тем, что они отдельные партии товаров, которые везли частные лица и должны были получать множество разрешений, превратили в некую государственную работу, и они снимают барьеры для движения этой продукции за рубеж, тем самым удешевляя продукцию", — отметила она.

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