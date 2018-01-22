Лукашенко: Беларусь сдерживает мигрантов и бандитов на пути в Европу

"Мы выделяем немало средств для охраны границы. Сегодня Беларусь является островом безопасности уже на евразийском континенте. Мы несем приличные затраты, препятствуя разного рода мигрантам, бандитам, преступным группировкам, проникновению в Европу и обратно на восток", — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул — Беларусь выполняет важную международную функцию по обеспечению безопасности границ.

"Скажу откровенно, международное сообщество, европейцы, да и россияне могли бы финансово более активно поучаствовать в том, чтобы поддержать наши усилия по борьбе с разного рода правонарушителями", — передает слова президента Sputnik Беларусь.

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