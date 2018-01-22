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Александр Лукашенко на открытии Славянского базара в Витебске
© Sputnik/Виктор Толочко

Лукашенко: Беларусь сдерживает мигрантов и бандитов на пути в Европу

Радио
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Беларусь выполняет важную международную функцию охраны границ, заявил президент страны Александр Лукашенко

"Мы выделяем немало средств для охраны границы. Сегодня Беларусь является островом безопасности уже на евразийском континенте. Мы несем приличные затраты, препятствуя разного рода мигрантам, бандитам, преступным группировкам, проникновению в Европу и обратно на восток", — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул — Беларусь выполняет важную международную функцию по обеспечению безопасности границ.

"Скажу откровенно, международное сообщество, европейцы, да и россияне могли бы финансово более активно поучаствовать в том, чтобы поддержать наши усилия по борьбе с разного рода правонарушителями", — передает слова президента Sputnik Беларусь.

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Теги:
Александр Лукашенко, Беларусь, Международная политика



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