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Виктор Баранец, архивное фото
© Sputnik/ Кирилл Каллиников

Баранец о последствиях турецкой военной операции в Сирии

Радио
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Российский военный эксперт Виктор Баранец проанализировал ход и возможные последствия турецкой военной операции в Сирии

"Пусковой механизм нового побоища уже запущен. И для нас, россиян, эта "шахматная партия" выглядит чрезвычайно трудно, поэтому Россия попыталась занять некую нейтральную позицию в драке между Эрдоганом и Башаром Асадом. Но, с другой стороны, все сейчас ждут реакции американцев: они вооружали курдов, обучали курдов. И сейчас их учеников Эрдоган начинает бить, и американский ответ мы скоро услышим", — сказал он в эфире радио Sputnik Беларусь.

Подробности слушайте в аудиозаписи.

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Теги:
Турция, Сирия



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