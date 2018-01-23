Спасатель Журавский о том, как не замерзнуть в заглохшей машине

"Любую чрезвычайную ситуацию проще предотвратить, чем в нее попасть", — отметил он.

Перед началом путешествия, рассказал спасатель, необходимо брать теплую одежду, можно даже взять спальники.

Помимо этого, пригодятся большие термосы с горячими напитками и газовая горелка с запасными баллонами.

"Если у нас нет тепла в любом виде, то с обморожениями мы не поможем ничем. Обязательно должна быть плюсовая температура", — добавил Журавский.

При этом гораздо более опасным является не обморожение, а переохлаждение — человек сначала дрожит, а потом засыпает, впадает в анабиотическую кому и умирает. Чтобы избежать такого развития событий, человека надо либо согреть, либо накормить быстро усваиваемой едой — сгущенкой, печеньем, шоколадом.

Напомним, в последние несколько суток спасатели вытащили свыше 130 граждан Узбекистана из снежных заносов на дорогах Казахстана. Из-за холодной и снежной погоды МЧС советует воздержаться от поездок в соседнюю республику на автотранспорте.

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