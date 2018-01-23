Велизаде: уничтожение турками анклава Африн создаст безопасность

О причинах авиаударов по курдским подразделениям на территории Сирии рассказал политолог Ильгар Велизаде

ВВС Турции в результате авиаударов уничтожили в воскресенье, 21 января, 45 целей курдских формирований в сирийском Африне, говорится в заявлении Генштаба страны. Ранее же были уничтожены 153 цели.

Данные действия были осуществлены в рамках операции "Оливковая ветвь". Накануне авиаударов боевикам были предъявлены требования, чтобы они освободили данные территории. Призывы турецкой стороны не были встречены с должным пониманием, отметил эксперт.

"Турция не откажется от выполнения поставленных задач, поскольку они гарантируют безопасность ее южных границ. Вызывают недоумение и сожаление действия стран, которые оказывает военную поддержку террористам, что вызывает очень серьезные риски для гражданского населения", — сказал Ильгар Велизаде Sputnik Азербайджан.

По мнению политолога, действия Турции должны вызвать одобрение общественности, поскольку они осуществляются с минимальными последствиями для гражданского населения и при полной прозрачности для международных наблюдателей.

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