Велизаде: уничтожение турками анклава Африн создаст безопасность

ВВС Турции в результате авиаударов уничтожили в воскресенье, 21 января, 45 целей курдских формирований в сирийском Африне, говорится в заявлении Генштаба страны. Ранее же были уничтожены 153 цели.
"Турция не откажется от выполнения поставленных задач, поскольку они гарантируют безопасность ее южных границ. Вызывают недоумение и сожаление действия стран, которые оказывает военную поддержку террористам, что вызывает очень серьезные риски для гражданского населения", — сказал Ильгар Велизаде Sputnik Азербайджан.
По мнению политолога, действия Турции должны вызвать одобрение общественности, поскольку они осуществляются с минимальными последствиями для гражданского населения и при полной прозрачности для международных наблюдателей.
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