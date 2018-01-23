Смагулова: в ближайшие дни мороз в Казахстане будет только усиливаться

Сильные морозы сохранятся в Казахстане в ближайшие три дня, заявила инженер-синоптик РГП "Казгидромет" Сауле Смагулова
Смагулова: в ближайшие три дня мороз в Казахстане будет только усиливаться
/
"Обширный и очень холодный антициклон продолжает смещаться на юго-восток в направлении Казахстана. В предстоящие трое суток мороз будет только усиливаться, охватывать центральные, юго-восточные и южные районы. В северных, центральных и восточных областях ночная температура понизится до 40-45 градусов мороза. На юге и юго-востоке — местами до 28-33 градусов мороза", — заявила Смагулова Sputnik Казахстан.
Напомним, в последние несколько суток спасатели вытащили свыше 130 граждан Узбекистана из снежных заносов на дорогах Казахстана. Из-за холодной и снежной погоды МЧС советует воздержаться от поездок в соседнюю республику на автотранспорте.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.