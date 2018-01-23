Смагулова: в ближайшие дни мороз в Казахстане будет только усиливаться

Напомним, в последние несколько суток спасатели вытащили свыше 130 граждан Узбекистана из снежных заносов на дорогах Казахстана. Из-за холодной и снежной погоды МЧС советует воздержаться от поездок в соседнюю республику на автотранспорте.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.