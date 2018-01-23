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Инженер-синоптик РГП Казгидромет Сауле Смагулова
Foto: из личного архива Сауле Смагуловой

Смагулова: в ближайшие дни мороз в Казахстане будет только усиливаться

Радио
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Сильные морозы сохранятся в Казахстане в ближайшие три дня, заявила инженер-синоптик РГП "Казгидромет" Сауле Смагулова

"Обширный и очень холодный антициклон продолжает смещаться на юго-восток в направлении Казахстана. В предстоящие трое суток мороз будет только усиливаться, охватывать центральные, юго-восточные и южные районы. В северных, центральных и восточных областях ночная температура понизится до 40-45 градусов мороза. На юге и юго-востоке — местами до 28-33 градусов мороза", — заявила Смагулова Sputnik Казахстан.

Напомним, в последние несколько суток спасатели вытащили свыше 130 граждан Узбекистана из снежных заносов на дорогах Казахстана. Из-за холодной и снежной погоды МЧС советует воздержаться от поездок в соседнюю республику на автотранспорте.

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Теги:
Казахстан, Погодные предупреждения



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