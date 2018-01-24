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Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова

Федорова: Трамп с самого начала выступал против "иранской сделки"

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После того как политика в отношении Северной Кореи практически провалилась, президент США Дональд Трамп все свое внимание переключил на Иран, считает востоковед

Инициатива США и "евротройки" о создании рабочей группы по сделке с Ираном не приведет к позитивному развитию событий вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова сообщила радио Sputnik, что нарушение Вашингтоном условий "ядерной сделки" с Ираном чревато очень тяжелыми последствиями не только для региона Ближнего Востока, но и для всей системы международной безопасности.

"Последствия могут стать очень тяжелыми и даже в каких-то случаях необратимыми", — отметила Федорова.

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Теги:
сделка, политика, Северная Корея, Иран, США, Россия



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