Федорова: Трамп с самого начала выступал против "иранской сделки"

Инициатива США и "евротройки" о создании рабочей группы по сделке с Ираном не приведет к позитивному развитию событий вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.радио Sputnik, что нарушение Вашингтоном условий "ядерной сделки" с Ираном чревато очень тяжелыми последствиями не только для региона Ближнего Востока, но и для всей системы международной безопасности.
"Последствия могут стать очень тяжелыми и даже в каких-то случаях необратимыми", — отметила Федорова.
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