19:48 24 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Олег Дмитриев
Sputnik

Дмитриев о победе над Кореей: это только начало пути

Радио
Получить короткую ссылку
52 0 0

Победа сборной Узбекистана над сборной Южной Кореи в полуфинале чемпионата U23 – это только начало пути для молодых футболистов и никак не связано с грядущими результатами игры национальной сборной, считает колумнист Sputnik Узбекистан и болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев.

"Здесь уникальный случай, когда турниры сборных U23 – по сути это молодежные сборные, здесь выиграть может любой", — отмечает эксперт.

Дмитриев подчеркнул, что победа в полуфинале обеспечена тем, что "выстрелила" система подготовки конкретного тренера и грамотная стратегия игры.

"Это тот случай, когда определенное поколение, определенная идея, тактика, которую выстраивает тот или иной тренер, выигрывает. Это и показала сборная Узбекистана", — говорит он.

Встреча Япония U-23 - Узбекистан U-23
© Twitter / Ўзбекистон ФФ
Сборная Узбекистана U23 вышла в финал чемпионата Азии
По его словам, для молодых футболистов эти победы – первый шаг в большой футбольной карьере. Но на результатах национальной сборной это не отразится.

"Нужна стратегия и определенная селекция. Мы не знаем, где окажутся эти футболисты, когда им исполнится 23 года и нужны ли они будут взрослой сборной", — размышляет Дмитриев.

По мнению эксперта, теперь молодым футболистам необходимо определиться с дальнейшей карьерой и, если они покажут хорошие результаты в клубах, то смогут пробиться и в национальную сборную.

Теги:
футбол, спорт, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пачки долларов
    Деньги на бочку!

    Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиардов долларов.

  • Выступление артистов на концерте в КВН. Архивное фото
    Азиатский тандем

    После успеха команды "Азия MIX", сборная Бишкека и Алматы по КВН "Маб" пробивается в Высшую лигу, но пока приглашена только в Международную.

  • Шабнами Сурайё - таджикская эстрадная певица, архивное фото
    Оттанцевались

    Налоговый комитет Таджикистана обвинил 102 певцов, музыкантов и танцовщиц в укрывательстве доходов и неуплате налогов.

  • Церемония презентации Баку Экспо 2025 в Давосе
    Добро пожаловать в Баку!

    "Баку ЕХРО-2025" презентовали в Давосе: Азербайджан успешно организовывал международные мероприятия, а значит, есть все условия для проведения выставки.

  • Нефтяной трубопровод, архивное фото
    Торг уместен

    "Транснефть" рассказала о торгах Минска и Москвы за тарифы на транзит российской нефти по территории Беларуси.

  • Сайт Русское общество Абхазии
    Ищите нас в Интернете!

    "Русское общество Абхазии" запустило свой сайт: на нем есть информация об организации и о том, какую помощь оказывает правительство России своим соотечественникам в Абхазии.

  • Мемориал Великой Отечественной войны близ Леушен
    Чтобы помнили

    Посольство России и мэрия молдавского села Леушен, где был осквернен памятник героям Ясско-Кишиневской операции, рассмотрели перспективы его совместной реконструкции.

  • Алиса Блинцова
    Русский образ

    Представитель НКО "Русская Школа Эстонии" Алиса Блинцова заявила, что выводы британского исследования о настроениях русскоязычного населения стран Балтии неоднозначны.

  • кадр из мульфильма Маша и медведь
    "Маша и медведь" по-осетински

    В Северной Осетии планируют перевести мультсериалы "Фиксики" и "Маша и Медведь" на осетинский язык и использовать их в качестве методического материала.

  • Пачки долларов
    Деньги на бочку!

    Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиардов долларов.

  • Выступление артистов на концерте в КВН. Архивное фото
    Азиатский тандем

    После успеха команды "Азия MIX", сборная Бишкека и Алматы по КВН "Маб" пробивается в Высшую лигу, но пока приглашена только в Международную.

  • Шабнами Сурайё - таджикская эстрадная певица, архивное фото
    Оттанцевались

    Налоговый комитет Таджикистана обвинил 102 певцов, музыкантов и танцовщиц в укрывательстве доходов и неуплате налогов.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Афганский Брюс Ли – Аббас Ализадэ
Афганский Брюс Ли — Аббас Ализадэ
СПУТНИК_В Лондоне представили автомобиль с системой распознавания эмоций водителя
Угадай, что я думаю: в Лондоне показали распознающий эмоции автомобиль
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054