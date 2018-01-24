Дмитриев о победе над Кореей: это только начало пути

"Здесь уникальный случай, когда турниры сборных U23 – по сути это молодежные сборные, здесь выиграть может любой", — отмечает эксперт.
Дмитриев подчеркнул, что победа в полуфинале обеспечена тем, что "выстрелила" система подготовки конкретного тренера и грамотная стратегия игры.
"Это тот случай, когда определенное поколение, определенная идея, тактика, которую выстраивает тот или иной тренер, выигрывает. Это и показала сборная Узбекистана", — говорит он.
"Нужна стратегия и определенная селекция. Мы не знаем, где окажутся эти футболисты, когда им исполнится 23 года и нужны ли они будут взрослой сборной", — размышляет Дмитриев.
По мнению эксперта, теперь молодым футболистам необходимо определиться с дальнейшей карьерой и, если они покажут хорошие результаты в клубах, то смогут пробиться и в национальную сборную.