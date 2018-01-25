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Профессор Дипакадемии МИД Александр Вавилов
© Foto: Деловая газета Взгляд

Вавилов: отношения американцев с курдами привели турок в бешенство

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В Сирии американцы демонстрируют некомпетентность в знании региона, считает профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что действия США уже привели в бешенство и Турцию.

Один из американских политологов определил суть американской политики как "некомпетентность силы", рассказал Александр Вавилов.

Он отметил, что дает более хлесткий вариант такого определения — "наглость силы".

"Что касается Сирии, американцы просто в бешенство привели турок. Это произошло по незнанию конкретики", — сказал эксперт радио Sputnik.

По словам дипломата, есть конкретная обстановка, которую надо знать, чтобы вести дела на Ближнем Востоке.

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Теги:
МИД России, Турция, Сирия, США



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