Вавилов: отношения американцев с курдами привели турок в бешенство

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что действия США уже привели в бешенство и Турцию.
Один из американских политологов определил суть американской политики как "некомпетентность силы", рассказал Александр Вавилов.
Он отметил, что дает более хлесткий вариант такого определения — "наглость силы".
"Что касается Сирии, американцы просто в бешенство привели турок. Это произошло по незнанию конкретики", — сказал эксперт радио Sputnik.
По словам дипломата, есть конкретная обстановка, которую надо знать, чтобы вести дела на Ближнем Востоке.