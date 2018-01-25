Романов: опрос показал разочарование жителей ЕС внешней политикой

"В Европе, особенно в передовых странах ЕС, преобладают скептические взгляды на санкции", — заявил он.

Сейчас в ЕС наблюдается минимальный экономический рост и новые ограничения никак не помогут исправить ситуацию, подчеркнул эксперт.

К тому же, судя по результатам опроса, негативно в основном высказывались люди с высшим образованием – то есть, обладающие чаще критическим мышлением.

© AP Photo/ Virginia Mayo Европейцы считают неприемлемыми новые санкции США

Опрос был проведен для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 20 по 20 сентября 2017 г. во Франции, Германии, Великобритании и Польше.

В результате вновь принятого законопроекта США могут накладывать санкции на некоторые европейские компании, участвующие в газовых проектах вместе с Россией. Большинство французов и немцев (65% и 61%), а также 47% британцев и 37% поляков считают, что санкции США неприемлемы в качестве инструмента взаимодействия с европейскими партнерами.