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Романов Роман
© Foto: Из личного архива Романа Романова

Романов: опрос показал разочарование жителей ЕС внешней политикой

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Негативное отношение европейцев к санкциям США объясняется общей усталостью от внешней политики стран ЕС, рассказал Sputnik Узбекистан политолог Роман Романов

"В Европе, особенно в передовых странах ЕС, преобладают скептические взгляды на санкции", — заявил он.

Сейчас в ЕС наблюдается минимальный экономический рост и новые ограничения никак не помогут исправить ситуацию, подчеркнул эксперт.

К тому же, судя по результатам опроса, негативно в основном высказывались люди с высшим образованием – то есть, обладающие чаще критическим мышлением.

Flagi USA i UE w Brukseli
© AP Photo/ Virginia Mayo
Европейцы считают неприемлемыми новые санкции США

Опрос был проведен для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 20 по 20 сентября 2017 г. во Франции, Германии, Великобритании и Польше.

В результате вновь принятого законопроекта США могут накладывать санкции на некоторые европейские компании, участвующие в газовых проектах вместе с Россией. Большинство французов и немцев (65% и 61%), а также 47% британцев и 37% поляков считают, что санкции США неприемлемы в качестве инструмента взаимодействия с европейскими партнерами.

Теги:
Евросоюз, Германия, Франция, США, Экономические санкции



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