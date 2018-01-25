Абдуллаев: изменение климата несет угрозы странам Центральной Азии

"Мы четко знаем, только сообщество и страны с высоким уровнем управления и использования знаний в процессе развития могут преодолеть все вызовы, связанные с изменением климата", — заявил Абдуллаев.

Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) является независимой, некоммерческой, неполитической, международной организацией, оказывающей содействие правительствам стран Центральной Азии, региональным и международным партнерам в решении проблем охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионе Центральная Азия и Афганистан.

РЭЦЦА был учрежден правительствами пяти стран Центральной Азии, Европейским союзом и ПРООН в 1998 году.