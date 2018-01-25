Абдуллаев: изменение климата несет угрозы странам Центральной Азии

Последствия изменения климата несут серьезные угрозы для стран ЦА, рассказал исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев
"Мы четко знаем, только сообщество и страны с высоким уровнем управления и использования знаний в процессе развития могут преодолеть все вызовы, связанные с изменением климата", — заявил Абдуллаев.
Абдуллаев: изменение климата несет угрозы странам ЦА
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Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) является независимой, некоммерческой, неполитической, международной организацией, оказывающей содействие правительствам стран Центральной Азии, региональным и международным партнерам в решении проблем охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионе Центральная Азия и Афганистан.
РЭЦЦА был учрежден правительствами пяти стран Центральной Азии, Европейским союзом и ПРООН в 1998 году.