Абдуллаев: изменение климата угрожает экономикам стран ЦА

"Эти вызовы давно известны, и наш регион является одним из самых уязвимых в мире. У нас экономика развивается очень интенсивно, и эти риски могут поставить все развитие под вопрос",- полагает он.

В то же время, изменение условий создает и новые возможности, подчеркнул эксперт.

"Несмотря на то, что изменение климата является риском и вызовом, в то же время оно создает огромные возможности для регионального сотрудничества, для опыта лучших практик, для снижения доли (традиционной) энергетики, которая в дальнейшем может заложить условия для развития возобновляемых источников энергии в нашем регионе. То есть не только вызовы, но и возможности", — сказал Абдуллаев.

Для преодоления же проблем, считает эксперт, странам региона необходимо координировать свою работу и сотрудничать с международными организациями для минимизации рисков.