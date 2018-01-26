Кокорин: морозы в Центральной Азии — предсказуемое явление

© Sputnik/ Михаил Воскресенский В Узбекистане объявлено штормовое предупреждение на выходные

В Центральную Азию пришли сильные морозы. В Кыргызстане и Казахстане температура опустилась до —40 градусов Цельсия. По данным Узгидромета, 27-29 января на территорию Узбекистана через северный Казахстан осуществится вторжение очень холодной массы, сформировавшейся над районами Западной Сибири.

По словам эксперта, человечество имеет дело с долгосрочной тенденцией движения к балансу климата.

"Среднеарифметическое будет плюс, но что нам плюс два градуса, когда у нас разбаланс в двадцать-тридцать градусов", — сказал Кокорин в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что люди должны быть готовы к еще большим изменениям климата, к опасным явлениям.