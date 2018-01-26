Раджабов: с узбекской душой можно исполнить русский романс

Для того чтобы прочувствовать и хорошо исполнить русский романс, необязательно иметь только русскую душу, рассказал художественный руководитель Большого театра им. Навои, профессор Ташкентской консерватории Авазхон Раджабов

"С узбекской душой тоже можно исполнить", — сказал он.

Раджабов заметил, что романс можно хорошо спеть только тогда, когда у исполнителя есть душа и он не нарушает академизм, не допускает "отсебятины".

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