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Художественный руководитель Большого театра им. Навои, профессор Ташкентской консерватории Авазхон Раджабов
Sputnik Владимир Трефилов

Раджабов: с узбекской душой можно исполнить русский романс

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Для того чтобы прочувствовать и хорошо исполнить русский романс, необязательно иметь только русскую душу, рассказал художественный руководитель Большого театра им. Навои, профессор Ташкентской консерватории Авазхон Раджабов

"С узбекской душой тоже можно исполнить", — сказал он.

Раджабов заметил, что романс можно хорошо спеть только тогда, когда у исполнителя есть душа и он не нарушает академизм, не допускает "отсебятины".

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Театр им. Алишера Навои



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