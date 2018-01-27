Перенджиев: Турция в Сирии борется с курдами–наймитами США

По мнению Александра Перенджиева, Россия будет склонять Турцию к умеренности в своих действиях, однако открыто выступать против Турции в сирийском вопросе не будет

В эфире Sputnik Азербайджан военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что Турция намерена выступить не просто против курдов, а против курдов — наймитов Соединенных Штатов, которые продолжают формировать на территории Сирии антисирийский государственный проект (или квазигосударственный).

"Впервые за все время истории развития отношений между Россией и Турцией российская сторона начинает склоняться к тому, что курды действительно могут собираться в террористические организации", — заявил он.

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