20:17 27 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-5°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Сергей Штепа
© Sputnik/ MIROSLAV ROTARI

Хирург Штепа: в гололед главное – это беречь голову

Радио
Получить короткую ссылку
28 0 0

При падении важно помнить, что голова — это самый важный орган в человеческом организме, и травмы могут привести к довольно сложным последствиям, отметил хирург Сергей Штепа

В эфире Sputnik Молдова заместитель больницы скорой медицинской помощи, хирург Сергей Штепа посоветовал людям в случае падения стараться группироваться, чтобы минимизировать негативные последствия для организма.

"При падении выпустите из рук сумку, пусть разобьется, что бы в ней ни было. Надо упасть на две руки, чтобы не было перелома луча в типичном месте. Но лучше всего падать на "пятую точку", при этом обязательно поднять голову, чтобы не удариться об лед", — рассказал он.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

 

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

  • Встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна с главой Азиатского банка развития Такэхико Накао (26 января 2018). Давос, Швейцария
    Дорогой гость

    Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.

  • Московский Кремль
    Давайте жить дружно!

    Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.

  • Горлышки зеленых бутылок
    Недешевое удовольствие

    В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.

  • Румыния, архивное фото
    Мечты о прошлом

    В этом году Румыния празднует 100-летний юбилей вхождения в ее состав Трансильвании и Буковины. Возможно ли сегодня ее объединение с Молдовой?

  • Богдан Безпалько
    И слышать не хотим!

    Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.

  • Николай Силаев
    Ни проехать, ни пройти

    В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мужчина едет на коляске, запряженной ездовыми собаками, по побережью острова Кунашир
Кунашир: остров четырех вулканов
Футболист молодежной сборной Узбекистана после победы в финале ЧА
В борьбе с соперником и снегом: триумф Узбекистана на чемпионате Азии
Как не замерзнуть в заглохшем автомобиле
Греемся в заглохшей машине

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054