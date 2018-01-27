Хирург Штепа: в гололед главное – это беречь голову

При падении важно помнить, что голова — это самый важный орган в человеческом организме, и травмы могут привести к довольно сложным последствиям, отметил хирург Сергей Штепа

В эфире Sputnik Молдова заместитель больницы скорой медицинской помощи, хирург Сергей Штепа посоветовал людям в случае падения стараться группироваться, чтобы минимизировать негативные последствия для организма.

"При падении выпустите из рук сумку, пусть разобьется, что бы в ней ни было. Надо упасть на две руки, чтобы не было перелома луча в типичном месте. Но лучше всего падать на "пятую точку", при этом обязательно поднять голову, чтобы не удариться об лед", — рассказал он.

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