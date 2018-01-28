Захарова: мы жестко пресечем вмешательства в выборы в РФ

По словам Марии Захаровой, ожидается, что в Россию приедут наблюдатели из ОБСЕ, СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, ШОС, ОДКБ

В эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что проживающие за рубежом граждане Российской Федерации смогут проголосовать за того или иного кандидата в президенты на одном из 365 организуемых участков.

"Мы располагаем сведениями о планах деструктивного вмешательстве некоторых стран во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании. Я хотела бы напомнить еще раз, что такие попытки будут жестко пресекаться", — подчеркнула она.

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