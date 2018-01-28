Шторк: 4 года – идеальный возраст для начала занятий фигурным катанием

Тренер по фигурному катанию Ирина Шторк уверена, что люди в любом возрасте могут прийти на каток и с пользой и провести там время и насладиться льдом

В эфире Sputnik Эстония тренер по фигурному катанию, участница Олимпиады в канадском Ванкувере 2010 года Ирина Шторк рассказала, что 4-5 лет — это оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием.

"Однако взрослые также могут прийти на лед и прекрасно провести время, катаясь", — подчеркнула она.

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Отметим, что на предстоящей зимней Олимпиаде в Корее сборную Узбекистана представит фигурист Миша Ге. Он выступит с короткой программой в ледовом зале Кёнпхо 16 февраля, а 17 февраля представит судьям и зрителям произвольную.

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