Врач Жемчугов: пить горячительные напитки на морозе — опасно

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал несколько практических советов о том, как уберечь себя от обморожения

В эфире Sputnik Молдова доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что в морозы следует тепло одеваться: использовать одежду на гагачьем пуху, одежду из шерсти яков или носить издавна всем хорошо знакомые тулупы, пуховые платки, варежки, шерстяные носки и валенки.

При этом врач подчеркнул, что горячительные напитки на морозе употреблять нельзя.

"От любого алкоголя расширяются сосуды и происходит отдача тепла, а если на улице сильный мороз, то человек может просто замерзнуть", — рассказал он.

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