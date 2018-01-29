Врач Жемчугов: пить горячительные напитки на морозе — опасно

В эфире Sputnik Молдова доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что в морозы следует тепло одеваться: использовать одежду на гагачьем пуху, одежду из шерсти яков или носить издавна всем хорошо знакомые тулупы, пуховые платки, варежки, шерстяные носки и валенки.
При этом врач подчеркнул, что горячительные напитки на морозе употреблять нельзя.
"От любого алкоголя расширяются сосуды и происходит отдача тепла, а если на улице сильный мороз, то человек может просто замерзнуть", — рассказал он.