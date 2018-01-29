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Политолог Юрий Светов
© Foto: из личного архива Юрия Светова

Светов: не исключено, что Сорос хочет купить Facebook или другую сеть

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Миллиардер Джордж Сорос выступил на форуме в швейцарском Давосе с речью, в которой жестко раскритиковал Facebook, Google, а также другие техкомпании и социальные сети

Политолог Юрий Светов проанализировал, почему Сорос публично обвиняет соцсети в манипулировании сознанием пользователей.

По словам эксперта, социальные сети — это серьезный конкурент Соросу, и такая реакция известного богача связана с потерей влияния на умы.

"Он, благодаря средствам, накопленным в результате различных финансовых спекуляций, ощущал себя властителем умов, создавал различные структуры. А теперь Сорос это влияние теряет из-за социальных сетей, теряет деньги", — подчеркнул Светов в эфире радио Sputnik.

Аналитик предположил, что Сорос хочет купить Facebook или какую-нибудь другую сеть.

Теги:
Социальная сеть, facebook, Google



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