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Ботиржон Шерматов, архивное фото
© Sputnik

Шерматов о том, с какими трудностями сталкиваются мигранты в РФ

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Юрист, основатель портала migrant.mobi Ботиржон Шерматов рассказал, почему мигранты вынуждены искать альтернативные способы постановки на учет в России

По словам эксперта, это происходит, когда по каким-то причинам принимающая сторона отказывается выполнить свою часть обязательств. Появляются посредники, которые предлагают иностранцу за определенную плату решить проблему.

"В разных регионах Российской Федерации искусственно создаются коммерческие организации и навязывают свои услуги", — отметил Шерматов Sputnik Таджикистан.

В таких организациях не принимают документы, оформленные в других местах. Мигранты вынуждены заново переделывать уже имеющиеся у них справки. За это центры постановки на учет требуют деньги, хотя в законе такого обязательства нет, отмечает эксперт. Он считает, что у системы получения патентов есть пробелы, которыми пользуются недобросовестные лица, желающие нажиться на мигрантах.

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Теги:
патент, Мигранты



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