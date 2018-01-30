Шерматов о том, с какими трудностями сталкиваются мигранты в РФ

По словам эксперта, это происходит, когда по каким-то причинам принимающая сторона отказывается выполнить свою часть обязательств. Появляются посредники, которые предлагают иностранцу за определенную плату решить проблему.
"В разных регионах Российской Федерации искусственно создаются коммерческие организации и навязывают свои услуги", — отметил Шерматов Sputnik Таджикистан.
В таких организациях не принимают документы, оформленные в других местах. Мигранты вынуждены заново переделывать уже имеющиеся у них справки. За это центры постановки на учет требуют деньги, хотя в законе такого обязательства нет, отмечает эксперт. Он считает, что у системы получения патентов есть пробелы, которыми пользуются недобросовестные лица, желающие нажиться на мигрантах.