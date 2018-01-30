Рахимов: в РФ мигрантам приходится обращаться к посредникам

Оренбургская область находится на пути следования мигрантов из Центральной Азии в регионы России — это территория транзита, объяснил эксперт.
По его словам, приезжие часто остаются в области. Организации "Вахдат" приходится решать многие проблемы, с которыми сталкиваются таджики в России.
"Чтобы стать просто на учет, надо заплатить 3000 рублей посредникам. В день 100 человек стоит в очереди, проходят ее только 20 кандидатов, остальные вынуждены искать другие варианты", — сказал Дильшод Рахимов Sputnik Таджикистан.
Чтобы ускорить процесс получения всех необходимых документов и не платить штрафы на каждом углу, мигранты ищут способы, имеющие коррупционную составляющую, заметил Рахимов.