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Алексей Леонков
FB/Алексей Леонков

Леонков: теперь любой разведчик может отыскать американского солдата

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Эксперты обнаружили на карте приложения Strava военные базы нескольких стран, включая США. Передвижение солдат по местам дислокации выдали фитнес-трекеры и мобильные устройства

Военнослужащий готовит к взлету малые беспилотные летательные аппараты
© Sputnik/ Виталий Аньков
Это жжж... - неспроста: рой боевых беспилотников - угроза или миф?
Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью радио Sputnik прокомментировал эту ситуацию.

"Практически все гаджеты имеют специальную микросхему, которая позволяет устройству связываться по GPS со следящими системами", — объясняет Леонков.

Он отмечает, что в последнее время на Западе уделяют особое внимание программам здоровья и дистанционному наблюдению за пациентом — это "умные" браслеты, которые контролируют пульс, сердцебиение, температуру тела. Специальное приложение может в любой момент определить, где находится человек и чем он занимается. То же самое распространено и в армии США.

"Можно легко определить, где находятся солдаты, в каких воинских частях. Информация, о которой мечтали все разведки мира, становится открытой. Американцы за что боролись, на то и напоролись", — говорит эксперт.

Подробности слушайте в нашем подкасте.




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