Леонков: теперь любой разведчик может отыскать американского солдата

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью радио Sputnik прокомментировал эту ситуацию.

"Практически все гаджеты имеют специальную микросхему, которая позволяет устройству связываться по GPS со следящими системами", — объясняет Леонков.

Он отмечает, что в последнее время на Западе уделяют особое внимание программам здоровья и дистанционному наблюдению за пациентом — это "умные" браслеты, которые контролируют пульс, сердцебиение, температуру тела. Специальное приложение может в любой момент определить, где находится человек и чем он занимается. То же самое распространено и в армии США.

"Можно легко определить, где находятся солдаты, в каких воинских частях. Информация, о которой мечтали все разведки мира, становится открытой. Американцы за что боролись, на то и напоролись", — говорит эксперт.

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