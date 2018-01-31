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Политолог Геворг Мирзаян
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Мирзаян об отставке Рустама Иноятова: Мирзиёеву в СНБ нужны свои люди

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Глава СНБ Рустам Иноятов освобожден президентом страны от должности. Его сменил бывший генеральный прокурор Ихтиёр Абдуллаев. Причины кадровой перестановки Sputnik Узбекистан прокомментировал доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян.

Уход Рустама Иноятова, рассказал Мирзаян, ожидался давно и то, что он покинет свой пост было очевидно.

"Один из последнего мастодонтов старого режима, человек, который имеет огромную власть в Узбекистане… И давайте не забывать про возраст все же. Очевидной, что когда-то он должен был как-то уйти, достойно, с почетом, как полагается", — подчеркнул эксперт.

Рустам Иноятов
Sputnik
Глава СНБ Узбекистана освобожден от должности
По его словам, кадровые перестановки в силовых структурах связаны еще и с тем, что сейчас в Узбекистане новым президентом инициирован курс необходимых, но болезненных реформ, поэтому на посту главы СНБ ему нужен свой человек.

Впрочем, подчеркнул эксперт, если Рустам Иноятов решил уйти сам, то процесс передачи власти в структуре пройдет спокойно, если же решение исходило не от него, то, по мнению аналитика, во властных структурах Узбекистана возможны пертурбации.

Рустам Иноятов возглавлял Службу национальной безопасности Узбекистана с 1995 года. На его должность назначен Ихтиёр Абдуллаев, до этого момента занимавший должность генерального прокурора республики.

Теги:
СНБ, Шавкат Мирзиёев, Ихтиёр Абдуллаев, Рустам Иноятов, Узбекистан, Национальная безопасность, Отставки и назначения



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