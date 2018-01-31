Мирзаян об отставке Рустама Иноятова: Мирзиёеву в СНБ нужны свои люди

Уход Рустама Иноятова, рассказал Мирзаян, ожидался давно и то, что он покинет свой пост было очевидно.
"Один из последнего мастодонтов старого режима, человек, который имеет огромную власть в Узбекистане… И давайте не забывать про возраст все же. Очевидной, что когда-то он должен был как-то уйти, достойно, с почетом, как полагается", — подчеркнул эксперт.
Впрочем, подчеркнул эксперт, если Рустам Иноятов решил уйти сам, то процесс передачи власти в структуре пройдет спокойно, если же решение исходило не от него, то, по мнению аналитика, во властных структурах Узбекистана возможны пертурбации.
Рустам Иноятов возглавлял Службу национальной безопасности Узбекистана с 1995 года. На его должность назначен Ихтиёр Абдуллаев, до этого момента занимавший должность генерального прокурора республики.