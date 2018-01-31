Усмонзода: Душанбе привлекает инвестиции для реабилитации Нурекской ГЭС

В настоящее время власти Таджикистана занимаются привлечением инвестиций для восстановления ГЭС.
Министр отметил, что на полную замену оборудования потребуется около 700 миллионов долларов.
Доступ к энергоресурсам — камень преткновения между Узбекистаном и Таджикистаном. Например, ранее Ташкент выступал против строительства в РТ Рогунской ГЭС, которая, по мнению узбекских властей, является угрозой всему аграрному сектору региона. Сейчас взаимодействие между государствами постепенно нормализуется. Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону.