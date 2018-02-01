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Амина Шабанова

Шабанова: женщину никто не должен заставлять носить хиджаб

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Дизайнер, основатель бренда "Ирада", блогер Амина Шабанова рассказала о своей приверженности хиджабу

Первого февраля во всем мире празднуется День хиджаба. Эту дату придумала отмечать уроженка Бангладеш, американская студентка Назма Кхан. Она призвала пять лет назад всех женщин, вне зависимости от вероисповедания, на один день облачиться в хиджаб, чтобы понять, что приходится испытывать мусульманкам в платках.

Девушки на проспекте имени В.В. Путина в Грозном
© Sputnik/ Ramil Sitdikov
Целомудренная красота хиджаба
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Амина Шабанова родилась и выросла в Москве. Когда ей исполнилось 17 лет — приняла решение покрыть голову платком. Ее никто не принуждал, но и не отговаривал, пояснила Амина.

"Надо разделять, где религия, а где национальные традиции. В Исламе нет принуждения, и порицается, если женщину заставляют покрыться, потому что тогда она делает это неискренне", — сказала Шабанова в эфире радио Sputnik.

Девушка отметила, что носить хиджаб — это такое же право, как не носить, и оно должно быть защищено.

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Теги:
Хиджаб



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